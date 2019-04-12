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12 Квітень 2019, Київ 17:52
Новини | Політика

Порошенко і Меркель повторили вимогу до Росії звільнити українських моряків

Канцлер Німеччини Анґела Меркель (п) та президент України Петро Порошенко, Берлін, 12 квітня 2019 року

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Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент України Петро Порошенко повторили вимогу до Росії звільнити захоплених у листопаді 2018 року українських моряків і гарантувати безпеку судноплавства в Керченській протоці. Про це за результатами переговорів у Берліні 12 квітня заявили лідери обох держав.

«Я ще раз вимагаю звільнення цих моряків, а також вільного проходження українських кораблів через Керченську протоку. Маріуполь – це важливе місто для України, має бути доступ», – сказала Меркель.

«Сьогодні ми з пані Меркель скоординували можливості тиску на Росію з метою якнайскорішого звільнення 24 моряків. Ми вимагаємо негайного звільнення українських захисників. РФ згідно Женевської конвенції не має юрисдикції над нашими військовими, які мають статус військовополонених», – відзначив Порошенко.

Країни Євросоюзу, Канада і США засудили інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.

Українських моряків залишили під арештом – відео
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Українських моряків залишили під арештом – відео

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