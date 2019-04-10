ЄС, Канада і США засудили створення Росією перешкод у Керченській протоці

Країни Євросоюзу, Канада та США засудили інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку. Про це 10 квітня повідомило посольство України у Великій Британії за результатами розгляду в Міжнародній морській організації (IMO) українського протесту у зв’язку з «протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку, а також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі».

«Українська делегація вчергове закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку», – вказано в повідомленні.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.

Міжнародна морська організація (ІМО) є міжурядовою організацією, спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також схвалення норм гарантування безпеки на морі і запобігання забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.