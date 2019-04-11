Біля посольства Німеччини в Києві вимагали не скасовувати санкції проти Росії

Біля посольства Німеччини в Києві 11 квітня відбувся пікет «Ні – скасуванню європейських санкцій проти Росії». Акцію організувало Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Головна вимога учасників акції – припинити спроби деяких німецьких політиків зняти санкції з Росії і посилити тиск на Москву для звільнення українських заручників.

Учасники акції принесли плакати зі словами «Не продавайте наших рідних Росії», «Nord Stream-2 будуємо – українців катуємо», «Свободу заручникам Кремля!».

Учасники передали звернення до посольства.

Як писала «Європейська правда», німецькі дипломати і депутати вели активні дії для зняття санкційного тиску з Росії в Раді Європи і планували досягти цього на поточній сесії ПАРЄ. За повідомленням, депутати від ХДС і СД направили на адресу президента ПАРЄ лист із проханням переглянути санкційні правила, прибравши право Асамблеї накладати санкції на делегації держав-порушниць при затвердженні їхніх повноважень.

Водночас 10 квітня в ПАРЄ підтримали резолюцію з правками, що не дозволяють повернути Росію до асамблеї.

За даними МЗС України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.