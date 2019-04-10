У ПАРЄ підтримали резолюцію з правками, що не дозволяють повернути Росію до асамблеї

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи», до якої були внесені правки, що не дозволяють зняти з Росії санкції та повернути її до асамблеї без виконання зобов’язань. «За» резолюцію проголосувало 105 парламентаріїв, проти – 30, утрималось – 16.

Спочатку у резолюції пропонувався новий складний механізм введення санкцій, який скасовував попередню процедуру. Однак, завдяки правкам, в ухваленому документі зазначено, що нова процедура буде додатком до вже існуючої.

«Росія не отримала зміни процедури запровадження санкцій! При цьому Росія в резолюції критикується за боягузтво (подавати делегацію) та шантаж (відмову платити внесок до Ради Європи)… Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов’язання. Існуючий санкційний механізм залишається. Можливо, буде запроваджений додатковий, складніший. Але то вже справа майбутніх сесій. Делегація зробила все можливе», – написав у Facebook голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Він додав, що головна боротьба ще попереду.

«Проросійські сили відчули рухи з українського виборчого процесу, а прибічники все частіше питають – чи є їм сенс стояти за нас, якщо українці демонструють інші тенденції. Сподіваюсь, ми не дамо приводу для розчарування європейським партнерам», – наголосив Ар’єв.

Повернення Росії у ПАРЄ підтримує генеральний секретар Асамблеї Турбйорн Яґланд.

Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триватиме до 12 квітня.

У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.