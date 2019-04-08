Генсекретар Ради Європи виступає за повернення Росії

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд виступає за повернення Росії права голосу в організації, пише Financial Times.

За словами Яґланда, Рада Європи є єдиною організацією, через яку Росія пов’язана з Європою в обов’язковому юридичному порядку. Якщо цей зв’язок буде розірваний і Росія вийде з Ради Європи, то, прогнозує генсекретар, з’явиться нова «лінія поділу» в Європі.

При цьому Яґланд наголосив на своїй солідарності з Україною. «Але чи буде краще для України, якщо Росія піде?.. Ми засудили анексію Криму. Але це питання вирішувати не нам. Це справа інших міжнародних організацій. У нас є мандат на захист прав людини. Громадяни Росії існують. Вони є, незважаючи на те, що трапилося в Криму», – сказав генеральний секретар Ради Європи.

Він додав, що Москва навряд чи поверне Крим чи припинить підтримувати бойовиків на Донбасі, але може погодитися сплатити внески до Ради Європи і надати уповноваженому організації з прав людини повний доступ до Росії.

Генсекретар Ради Європи наголосив, що вихід Росії з РЄ матиме негативні наслідки для ЄС, особливо в поєднанні з виходом Великої Британії з Євросоюзу.

Позиція Яґланда викликала осуд в Україні. Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, заявив, що голова «міжурядової правозахисної організації Європи прикриває захистом прав людини спробу виконати забаганки керівництва Росії».

8 квітня у Страсбурзі відкривається весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до 12 квітня.

У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.