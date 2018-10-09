Кулеба: повернути Росію в ПАРЄ – це «як змінити Кримінальний кодекс під злочинця»

Російські адвокати в Парламентській асамблеї Ради Європи прагнуть змінити регламент організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Про це в ефірі Радіо Свобода 9 жовтня заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Надзвичайно драматичний момент. Спроби повернути Росію тривали і в минулі роки, але зараз безпрецедентно системними і потужними є ці зусилля. Більше того, ідеться не просто про ухвалення якогось політичного рішення, а йдеться про те, щоб змінити правила процедури ПАРЄ під Росію, виконати її вимоги, знаєте, це як змінити Кримінальний кодекс під злочинця», – сказав український дипломат.

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, представник України Володимир Ар’єв назвав «хиткою» ситуацію перед голосуванням, наслідком якого може стати відновлення повноважень делегації Росії.

ПАРЄ ухвалить рішення з цього питання упродовж найближчих годин, орієнтовно – до 19:00 за Києвом.

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Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.