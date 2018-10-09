ПАРЄ відклала рішення, яке уможливлює повернення делегації Росії 

Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

«Перемога! Як я і обіцяв російським пропагандистам, їхній план не пройшов. Слава Україні» – написав Гончаренко у Facebook, не конкретизувавши суті ухваленого в ПАРЄ рішення.

Дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення. «Я пропоную відкласти дискусію до січня», – сказала доповідачка. За цю пропозицію проголосували 99 членів ПАРЄ, проти були 79, ще 16 депутатів утрималися.

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, представник України Володимир Ар’єв перед голосуванням називав «хиткою» ситуацію, наслідком якого може стати відновлення повноважень делегації Росії.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.