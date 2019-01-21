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В Страсбурге 21 января стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы – без российской делегации.

Госдума Российской Федерации отказалась отправлять делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы и платить взнос в бюджет в 2019 году. Если в июне этого года выплаты не будут возобновлены, Россию придется исключить из организации после 23 лет членства, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он назвал, как написали СМИ, этот процесс Ruxit.​ В то же время в самой Госдуме России звучат предложения самим выйти из самой крупной организации на европейском пространстве. Чего добивается Россия и как поменяется Европа без России? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили российская политэмигрантка, публицистка Ольга Курносова и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев.

– Ольга, как вы прокомментируете это решение Государственной думы, какие последствия для России, Парламентской ассамблеи Совета Европы?

Ольга Курносова: Оно было достаточно ожидаемо после того, как Совет федерации принял аналогичное решение и после заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, который уже анонсировал решение Госдумы. Формально они это связывают с тем, что российская делегация лишена права голоса.

Лишили ее права голоса после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины в 2014 году. Второй год Россия отказывается платить свой взнос в бюджет организации. Взнос немаленький, 10% от общего бюджета Парламентской ассамблеи составляет российский взнос.

Россия хотела, чтобы новый регламент запрещал лишения голоса национальной делегации. Видимо, переговоры прошли неудовлетворительно

Но совсем недавно, 14 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже ездил в Брюссель и пытался договориться с господином Ягландом. Видимо, они говорили о возможном изменении регламента Парламентской ассамблеи. Россия хотела, чтобы новый регламент запрещал лишения голоса национальной делегации. Это то основное условие, после которого Россия готова возобновить свое участие, оплату и прочее.

Видимо, переговоры прошли неудовлетворительно, судя по скупым комментариям в СМИ. После этого и Совет федерации, и Госдума приняли симметричное решение о том, чтобы не продлять полномочия парламентским делегациям в Совете Европы.

– «Россия не будет покупать билеты на фильм, который она не смотрит», – сказал Петр Толстой еще 15 января. А 17 января Госдума проголосовала. Ольга, где вообще принимается решение об участии?

Ольга Курносова: В России все решения по международным вопросам более мелкого уровня принимаются в Министерстве иностранных дел, более крупные – зачастую Владимиром Путиным лично.

Если говорить о конструкции Парламентской ассамблеи целиком, то, помимо нее, существует Комитет министров Совета Европы. И, в отличие от ПАСЕ, Россия там прекрасно участвует. Вполне возможно, что как раз Петр Толстой и остальные демонстрируют нежелание идти на компромиссы, тем временем в Комитете министров работа продолжается. Но ситуация такова, что если Россия до июня не уплатит членские взносы, ее могут исключить.

– По правилам ПАСЕ, если член организации два года не платит взносы, а Россия продолжает принимать участие в работе некоторых органов ПАСЕ, ее могут исключить после 23 лет членства.

Ольга Курносова: Мало того, в июне будет происходить важное событие в ПАСЕ – выборы нового генерального секретаря. Полномочия Ягланда заканчиваются, сейчас там четыре кандидата и они совершенно разные.

Кандидат от Литвы может быть отнесен к неформальной группе «друзей Украины», есть кандидаты от Греции, которые наоборот очень близки к России, об этом открыто говорят представители и Совета федерации. Представитель Бельгии, который хоть и нейтральный, но считает что присутствие России в ПАСЕ – это скорее возможность влияния на нее, чем наоборот. И представитель Хорватии.

На мой взгляд, российская делегация заинтересована в том, чтобы вернуться проголосовать на выборах генерального секретаря

На мой взгляд, российская делегация заинтересована в том, чтобы вернуться проголосовать на выборах генерального секретаря. И тут вопрос, найдут ли они какую-то упаковку, в первую очередь, для внутреннего потребления, чтобы объяснить, почему они возвращаются в ситуации, когда им права голоса по-прежнему не дают и работают санкции.

Если думать, какая это может быть конструкция, то, например, им позволят проголосовать на выборах за генерального секретаря, и они вернутся.

– Ольга, Европарламент, Совет Европы, Комитете министров Совета Европы, ПАСЕ – что это за органы и почему они так важны для России и Украины? Почему такие баталии ведутся в ПАСЕ?

Ольга Курносова: Я бы сказала еще про один орган – Европейский суд по правам человека. Если говорить в контексте России, где права человека нарушаются практически каждый день, обращений в Европейский суд по правам человека очень много.

23 года назад, когда Россия вступила в Парламентскую ассамблею стран Европы, у российских граждан появилась возможность в случае нарушения своих прав обращаться в Европейский суд. Комитет министров Совета Европы служит для того, чтобы координировать деятельность государственных аппаратов. В первую очередь, это касается стран Евросоюза, но для стран, которые входят в ПАСЕ, это так же важно.

Например, что изменилось в России, когда она вошла в Совет Европы. Был установлен мораторий на смертную казнь. Есть определенное законодательство, принятое в Совете Европы, и страны, которые туда входят, подписывают обязательство соответствовать определенным рамочным законам. Для людей это достаточно важно. Это самые наглядное.

Совет Европы есть та попытка мирными средствами разрешать, в том числе, межгосударственные конфликты

​Но есть и более конкретные вещи. Санкции, которые были приняты Советом Европы против России после аннексии Крыма и начала агрессии на востоке. Почему это важно? Потому что это другой механизм воздействия, кроме прямого применения военной силы. И Совет Европы есть та попытка мирными средствами разрешать, в том числе, межгосударственные конфликты.

– А почему это не работает? Видим четырехгодичное блокирование голоса, и Россия ни на йоту не меняет свои позиции. Хотя авторитетная, влиятельная площадка для обсуждения этих проблем.

Ольга Курносова: Все очень просто. В Европе все страны являются демократическими, где правительство зависит от своих избирателей. И если правительство нарушает это обязательство или базовые ценности, то в следующий электоральный цикл люди за него не голосуют.

Сегодняшняя Россия – если и не диктатура, то тоталитарная страна. Поэтому жизнь что своих граждан, что чужих для президента Путина ничего не значит.

– Такое решение Госдумы в интересах Украины?

Ольга Курносова: Вряд ли сегодняшняя российская власть делает хоть что-то, что соответствует интересам Украины.

То, что российской делегации не удалось изменить регламент Парламентской ассамблеи – это победа. Но то, что российская делегация не приедет – вещь вторичная. И если бы, не имея права голоса, они приехали, я считаю, как раз это было бы скорее на руку Украине. Потому что лишний раз людям, которых редко встречаешь, периодически надо говорить в лицо о происходящем. Пускай слушают и слышат.

Владимир Арьев: В первую очередь, в интересах ПАСЕ, а не Украины. Поскольку если в приличный дом приходят и начинают хамить, бить посуду, задираться к соседям, воровать, нападать на них, в этом доме у такого соседа должны быть проблемы. И если ему все прощать и менять правила дома, чтобы ему было удобнее, дом начинается разваливаться. Из такого дома приличные люди уходят.

Абсолютно логично, что россияне не приехали. После того, как я вместе 58 делегатами ПАСЕ из разных стран Европы зарегистрировал довольно жесткий текст заявления на срочные дебаты по поводу ситуации в Керченском проливе, в российском парламенте поняли, что приятной прогулки не будет, а терпеть унижение намного хуже, чем возможно получить потенциальные достижения.

Но понятно, что риск получить санкции и ограничения, как в 2014 году, был слишком высок. И в этом случае это как волк, который отгрызает себе лапу, потому что капкан все равно держит.

– Обращались ли к вам с консультациями российская делегация? И какую вообще она вела работ среди членов ПАСЕ?

Есть список обязательств, который страна при вступлении в Совет Европы должна выполнить. В российском списке ни один пункт не выполнен полностью

​Владимир Арьев: Понятное дело, что с нами никто и не пытался общаться. Вопрос в другом, им объяснили, что Совет Европы – это не дискуссионный клуб. И в этом случае, когда страна входит в Совет Европы, вопрос денежного взноса, как в клуб по интересам, стоит далеко не на первом месте. Это обязанность, но не главная. Главная обязанность – соответствовать принципам и ценностям. И есть список обязательств, который страна при вступлении в Совет Европы должна выполнить. Если взять российский список, там ни один пункт не выполнен полностью.

– Могут ли Россию действительно исключить из состава Совета Европы в июне этого года? И какие последствия это будет иметь?

Владимир Арьев: Не думаю, что будет исключение как таковое. Могут быть разные варианты решения. Для исключения нужно консенсуальное решение – когда все страны голосуют «за». Очевидно, Армения и Сербия вряд ли это поддержат. Если одна страна «против», значит это решение не принимается.

Но могут быть другие решения по поводу участия России, ее делегатов в статутных органах. Здесь уровень ограничений может дискутироваться.

При любых обстоятельств самое мягкое, что может быть, – все останется, как есть. Россия не будет платить, но постепенно будет обретать другой статус.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)