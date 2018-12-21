Депутата Єленського обрали членом української делегації в ПАРЄ

Народний депутат від «Народного фронту» Віктор Єленський обраний членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомила прес-служба політсили.

Вона інформує, що відповідне рішення на своєму засіданні ухвалив комітет Верховної Ради у закордонних справах.

Згідно з повідомленням, Єленський назвав серед основних пріоритетів роботи у ПАРЄ мобілізацію міжнародних зусиль для протидії російській агресії, посилення режиму санкцій проти Росії, зміцнення дипломатичної роботи європейських країн в підтримці України.

Єленський є заступником голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.