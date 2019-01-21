Сьогодні у Страсбурзі стартує зимова сесія ПАРЄ

У Страсбурзі 21 січня стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

ПАРЄ зокрема має намір провести дебати та проголосувати резолюції, які стосуються діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.

Альянс запланував провести дебати стосовно протидії уникненню покарання особам, на яких накладено санкції за «списком Магнітського».

На 24 січня заплановані дебати: «Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці».

Остаточний порядок денний сесії затвердять сьогодні.

Російська делегація у сесії участь не братиме.

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Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу після анексії Росією Криму. Москва втратила також можливості працювати в керівних структурах асамблеї і брати участь у спостереженні за виборами. У червні 2017 року Росія оголосила, що припиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Щорічний внесок Москви становив близько 33 мільйонів євро – майже 10 відсотків бюджету організації.

У жовтні 2018 року Москва поставила організації умову: вона не повернеться в ПАРЄ, поки в регламент не внесуть поправку, яка забороняє позбавляти національні делегації права голосу під час сесій. Регламент змінений не був.