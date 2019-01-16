Росія не буде подавати заявку на участь у сесії ПАРЄ – Рада федерації

Російська делегація не планує подавати заявку на участь в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – йдеться в заяві, ухваленій 16 січня Радою федерації, верхньою палатою російського парламенту.

Як йдеться в документі, це пов’язано з обмеженням повноважень Росії в ПАРЄ. У верхній палаті російського парламенту стверджують, що ПАРЄ «відійшла від базових принципів демократії» і порушила принцип «суверенної рівності держав».

У Раді федерації Росії вважають, що внесені до статуту ПАРЄ поправки не забезпечують рівноправність національних делегацій. За останній час ніяких змін по суті не відбулося, і зберігається ймовірність «подальшої дискримінації» російської делегації з політичних мотивів, йдеться в заяві.

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Напередодні з аналогічною заявою виступила Державна дума Росії.

Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу після анексії Росією Криму. Москва втратила також можливості працювати в керівних структурах асамблеї і брати участь у спостереженні за виборами. У червні 2017 року Росія оголосила, що припиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Щорічний внесок Москви становив близько 33 мільйонів євро – майже 10 відсотків бюджету організації.

У жовтні 2018 року Москва поставила організації умову: вона не повернеться в ПАРЄ, поки в регламент не внесуть поправку, яка забороняє позбавляти національні делегації права голосу під час сесій. Регламент змінений не був.