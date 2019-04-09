«Зрада відміняється»: у комітеті ПАРЄ змінили документ, який міг дозволити зняти санкцій з Росії

У комітеті Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали зміни до документу, що міг дозволити зняти санкцій з Росії. Про це повідомила народний депутат Олена Сотник.

«Зрада сьогодні відміняється В ПАРЄ одноголосно підтримали мою поправку, що будь-які нові механізми по санкціям будуть лише додатковими», – зазначила вона.

Як зазначив народний депутат Володимир Ар’єв, остаточне рішення з цього питання приймуть завтра у пленарній залі ПАРЄ.

«Найгірше нашій делегації вдалося відбити на рівні політичного комітету. Олена Сотник та Марія Іонова провели поправку до резолюції, ще й комітет підтримав одноголосно. Імплементація шантажистських вимог Росії, які вона висунула для повернення в асамблею, здається, відкладається. Але остаточно все буде відомо завтра ввечері – після голосування в пленарній залі. Працюємо і перемагаємо. Хоча, як далі буде на наступних сесіях, судячи з моїх розмов з нашими прибічниками в ПАРЄ, сильно залежатиме від результатів президентських виборів», – написав Ар’єв у Facebook.

Повернення Росії у ПАРЄ підтримує генеральний секретар Асамблеї Турбйорн Яґланд.

Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триватиме до 12 квітня.

У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.