У МЗС відповіли на пропозицію очільника Ради Європи про повернення Росії в організацію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Яґланда, який виступає за повернення Росії права голосу в організації.

«Пан Яґланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві», – написав Клімкін у Twitter 8 квітня.

Як пише Financial Times, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд виступає за повернення Росії права голосу в організації.

За словами Яґланда, Рада Європи є єдиною організацією, через яку Росія пов’язана з Європою в обов’язковому юридичному порядку. Якщо цей зв’язок буде розірваний і Росія вийде з Ради Європи, то, прогнозує генсекретар, з’явиться нова «лінія поділу» в Європі.

8 квітня у Страсбурзі відкрилася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до 12 квітня.

У жовтні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань. Тоді дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Росія також заявляла, що залишить Раду Європи.

Після цього Москва почала домагатися від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.