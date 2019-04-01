Порошенко обговорив з Меркель звільнення заручників та реалізацію Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Анґелою Меркель звільнення утримуваних Росією Українців.

«Під час телефонної розмови з Анґелою Меркель обговорили подальші кроки для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей, звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу», – написав Порошенко у Facebook.

Він додав, що канцлер відзначила чесність та змагальність виборчого процесу в Україні.

Як повідомили про цю розмову у прес-службі федерального уряду Німеччини, Меркель привітала Порошенка з виходом у другий тур президентських виборів.

Співрозмовники обговорили становище на Донбасі й у Криму, а також виконання мінських домовленостей і можливу місію ООН на сході України, а також обмінялися думками про долю 24 українських моряків, які були арештовані 25 листопада 2018 року в Керченській протоці і відтоді утримуються в Росії, повідомив речник уряду Штеффен Зайберт.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.