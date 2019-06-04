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04 Червень 2019, Київ 15:23
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«Донбаські підвали». Під Радою закликали голосувати за закон про воєнні злочини − відео

«Донбаські підвали». Під Радою закликали голосувати за закон про воєнні злочини − відео
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Під стінами Верховної Ради пройшла акція-інсталяція, організатори якої продемонстрували умови проживання українських полонених у підвалах бойовиків на окупованому Донбасі. Цим заходом правозахисники та жертви воєнних злочинів хотіли достукатись до народних депутатів, щоб ті прийшли 6 червня до парламенту та підтримали закон про воєнних злочинців №9438. Цей закон вносить зміни до Кримінального кодексу та встановлює відповідальність за злочини проти людяності (відео: Вікторія Гончаренко).

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