Активісти вимагають від Ради схвалити закон про покарання за тортури в Криму і на Донбасі

У Києві під посольством Росії активісти 11 травня вимагали від народних депутатів схвалити законопроект, який передбачає покарання за вчинення злочинів проти людяності, військових злочинів і агресії.

Організатором акції «Ніякої амністії кремлівським злочинцям» виступила Українська Гельсінська спілка з прав людини. Підтримати акцію також прийшли представники громадського об’єднання «Родичі політв'язнів Кремля», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

В акції взяли участь колишні полонені та родичі в'язнів Кремля, правозахисники, волонтери та добровольці.

«На шостому році окупації і війни на сході Україна досі не запровадила належної відповідальності за страшні тортури, насильницькі зникнення, зґвалтування і вбивства, які відбуваються на окупованих територіях Донбасу. Тому злочинці легко можуть бути амністовані», – зазначають організатори акції.

Активісти пояснюють, що українське законодавство не адаптоване до міжнародного саме в частині покарання людей, які здійснювали воєнні злочини і злочини проти людяності, зокрема, в Криму та на Донбасі.

«Не існує жодної норми або статті закону, згідно з якою можна було б притягати до відповідальності людей, які застосовували тортури проти українців на Донбасі чи в Криму. Ми говоримо в цілому про дії силовиків або військових, які катували струмом, задушенням, фізичним насильством. Сьогодні, згідно з українським законодавством, все це може каратися досить м’яко. Тому ми вимагаємо від Верховної Ради адаптувати національне законодавство до міжнародних норм, щоб було передбачено покарання саме за таку категорію злочинів», – розповів Ігор Котелянець, брат засудженого в окупованому Криму у так званій «справі українських диверсантів» Євгена Панова.

У березні Державний департамент США оприлюднив щорічну доповідь про права людини в світі. У документі згадувався і анексований Крим. Зокрема, в Держдепартаменті відзначили, що на півострові триває практика насильницьких зникнень, тортур, незаконних арештів за політичними мотивами.