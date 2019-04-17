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Накануне второго тура президентских выборов политики активно используют темы, который могут сыграть на чувствах избирателей. Среди них – освобождение заложников и на Донбассе, и узников Кремля. Оба кандидата говорят, что никого не забудут, и освобождение заложников близко. Правда ли это и от кого на самом деле зависит освобождение граждан Украины?

Переговоры по освобождению заложников проходят в Минске. В «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений», который подписали 12 февраля 2015 года представители Украины, России, ОБСЕ, написано, что надо «обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Но этот принцип пока не работает. Последний большой обмен был 27 декабря 2017 года. Тогда 73 человека вернулись на подконтрольную территорию, а 233 – на оккупированную.

25 февраля этого года Ирина Геращенко, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, рассказала, что на переговорах в Минске предлагали российской стороне разные варианты обмена. Например, 25 граждан России на 25 политических узников Кремля. В первую очередь требовали освободить тех, кто нуждается в помощи врачей. Но представители группировки «ДНР» заявили, что Украина не предоставила официальной позиции по обмену пленными.

А 22 марта Геращенко сообщила: на переговорах в Минске предложили российской стороне освободить 79 причастных к группировкам «ЛДНР» в обмен на 19 незаконно удерживаемых граждан Украины. Тогда же представитель Украины на минских переговорах Евгений Марчук сообщил, что был поставлен вопрос и об освобождении 24 моряков. В первую очередь, – трех раненных. И Марчук, и Геращенко заявили, что Россия избегает темы освобождения заложников.

Заложники политиков

Тему освобождения заложников накануне второго тура голосования актуализировали политики.

9 апреля Владимир Зеленский записал видео, в котором сказал: «…наши пленные. Каждого помним, всех вернем обязательно». Вот только как вернет всех, он не уточнил

10 апреля появилась информация о том, что в случае победы Владимир Зеленский намерен вывести из переговорного процесса кума президента России Путина Виктора Медведчука. В тот же день кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что обратился в СБУ с требованием проанализировать целесообразность участия Медведчука в минских переговорах.

14 апреля Порошенко пообещал прорыв в освобождении пленных в случае своего переизбрания на второй срок. По его словам, «прорыв» должен произойти в рамках «нормандского формата» (на переговорах руководителей Украины, Германии, Франции и России). Почему обмена не было с 2017 года, Порошенко не уточнил.

15 апреля Зеленский опубликовал обращение к своему конкуренту. Он заявил, что Порошенко бегает по эфирам в поисках Зеленского и совсем забыл о пленных моряках. «Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела», – сказал Зеленский.

16 апреля появилось заявление Виктора Медведчука. В том, что так долго нет обменов пленными, он обвинил президента Украины. По словам Медведчука, именно Порошенко будто бы не согласился в 2017 года на обмен «всех установленных на всех установленных».

Все зависит от желания Путина – Котенко

Общественную организацию по освобождению пленных «Группа Патриот» создали 26 июля 2014 года в Славянске. Как говорит Олег Котенко, руководитель «Патриота», на сегодня удалось освободить из плена около 300 человек. По его мнению, долго не меняли пленных потому, что это не выгодно Москве.

«Путин понял, что за каждого гражданина Украина будет бороться до конца. Он этим манипулирует и играет в какие-то свои политические игры. Придерживая обмены, или наоборот их ускоряя в пользу одного человека, Медведчука. Для того, чтобы он набрал здесь политический вес», – сказал радио «Донбасс. Реалии» Олег Котенко.

По мнению Котенко, обмен можно было бы провести хоть завтра, однако в группировке «ДНР» не подтверждают количества задержанных украинских граждан. А окончание президентских выборов резко не изменит ситуацию. Ведь все зависит от желания одного человека – Путина. А Путин не ускорит обмены, пока для него не наступит ответственность, уверяет Олег Котенко.

«Моряки. Все понимают, что они военнопленные, что они были задержаны в боевых условиях. Путин должен понимать, что какая-то ответственность, если он не пойдет на встречу мировому сообществу, для него настанет. Но таких санкций против него еще никто не применял… Когда он будет понимать, что такая ответственность существует, тогда он будет быстрее идти на переговоры», – говорит Котенко.

Государству нужна стратегия в вопросе пленных – Матвийчук

Александра Матвийчук руководит организацией «Центр гражданских свобод». Она один из инициаторов двух кампаний для помощи узникам тюрем в Донецке и Луганске, и на территории России.

Первая называется «Let my people go». Александра говорит, что это проект информационный. Он стал реакцией на сфабрикованные по политическим мотивам дела против граждан Украины. Вторая кампания «Save Oleg Sentsov» – направлена на защиту заложников и объединяет активистов в сорока странах мира. Александра говорит, что главная цель – это освобождение всех узников. Но есть и промежуточная цель.

«Эти люди должны до момента освобождения дожить. А для этого их не должны пытать, им должны предоставлять медицинскую помощь, к ним должны допускать родных, им должны передавать письма, «передачки», не садить их в ШИЗО (штрафной изолятор – ред.). То есть, много чего нельзя делать. И этих промежуточных результатов мы достигаем» – говорит Александра Матвийчук.

​По ее мнению, украинской власти не хватает стратегии.

Этот вопрос лежит в политической воле Путина. Это вопрос использования Кремлем людей как ресурса для шантажа и торговли за определенные политические уступки

«Основное, чего не хватает, это исполнение долга, в том числе и президента Украины, по созданию Координационного совета, который бы занимался комплексно решением проблем «заложников Кремля» и, что важно, разрабатывал бы проактивную стратегию. А что сейчас происходит? Государственные органы работают в режиме реакции… но не хватает слаженного понимания, что эта ситуация не на один год. Россия оккупировала часть украинских территорий, где проживают пять с половиной миллионов граждан. И если даже завтра она выпустит 98 политических узников и 120 пленных на Донбассе, ничто не мешает Путину через день набрать в три раза больше», – заявила Радио «Донбасс. Реалии» Александра Матвийчук. Она уверена, что выборы в Украине не станут рубежом, после которого ситуация с заложниками изменится.

«Этот вопрос лежит в политической воле Путина и его окружения. И это вопрос не международного права, это вопрос не достижения какого-то конкретного события. Это вопрос использования Кремлем людей как ресурса для шантажа и торговли за определенные политические уступки», – отмечает Александра Матвийчук.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)