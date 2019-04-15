Представниця президента – Зеленському: завдяки Порошенку звільнили майже 3 000 полонених

Президент України Петро Порошенко сприяв звільненню майже трьох тисяч полонених, заявила в коментарі телеканалу «Прямий» представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко у відповідь на слова кандидата в президенти Володимира Зеленського, що Порошенко «забув про полонених моряків».

«Протягом п’ятьох років війни близько 3 тисячі полонених вдалося звільнити з полону Росії та сепаратистських утворень Донецька та Луганська. Президент Порошенко на кожній зустрічі з міжнародними партнерами при будь-яких перемовинах піднімає питання повернення полонених. Питання українських моряків також стоїть на порядку денному щодня на всіх міжнародних зустрічах», – сказав Порошенко.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.