Суд у Москві продовжив арешт 12 українських моряків

Лефортовський суд Москви 17 квітня продовжив арешт уже 12 захопленим біля берегів Криму українським військовослужбовцям. Як повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода, вони будуть перебувати під арештом до 24 липня.

Йдеться про В’ְячеслава Зінченка, Дениса Гриценка, Михайла Власюка та Андрія Драча, якого називали оперативним співробітником СБУ.

Раніше суд ухвалив аналогічні рішення Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Романа Мокряка, Євгена Семидоцького, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка і Андрія Шевченка. Останній приніс до суду плакат з написом для своєї дружини «Настю, з днем народження».

Підсудні розділені на кілька груп по чотири людини, всього їх 24. Судові засідання проходять у закритому режимі.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.