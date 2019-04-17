Всім українським полоненим морякам продовжили арешт до кінця липня

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою усім українським військовополоненим морякам до кінця липня.

Зокрема, останнім арешт до 24 липня продовжили Богдану Небилиці, Юрію Будзілу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичном та Олегу Мельничуку. Пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці продовжили утримання під вартою до 26 липня.

Раніше арешт продовжили морякам Віктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Володимиру Варімезу, Сергію Чулібі, Денису Гриценко, В’ячеславу Зінченку, Михайла Власюку, Андрію Драчу, Володимиру Терещенку, Богдану Головашу, Сергію Попову, Андрію Шевченку, Роману Мокряку, Андрію Опріску, Євгену Семідоцькому, Сергію Цибізову.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.