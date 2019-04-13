У Києві відбувся благодійний концерт на підтримку полонених моряків

У Києві українські музиканти провели концерт на підтримку 24 українських полонених моряків. Серед учасників концерту – гурти

Antytila / Антитіла, KOZAK SYSTEM, TaRuta, Fata Morgana UA, співаки Alyosha, Сергій Файфура, бард Христина Панасюк, поетеса Злата-Зоряна Паламарчук та інші митці. Ведучим був поет Дмитро Лазуткін.

Головна мета концерту – підтримати ув’язнених моряків морально і показати їм, що «вони не забуті, на них чекають вдома і роблять все можливе для їх якнайшвидшого повернення додому», розповів Радіо Свобода режисер концерту, лідер гурту TaRuta Євген Романенко («Їжак»).

«Ми підтримуємо своїми піснями українських полонених моряків, які перебувають в цілковитій ізоляції від зовнішнього світу. Лише працівники консульських установ України у Росії мають змогу під час відвідин полонених зі своїх смартфонів показати їм акції на їхню підтримку», – пояснив Романенко у розмові з Радіо Свобода.

Як повідомляється, усі виконавці виступили на волонтерських засадах (без гонорару).

Ідея проведення благодійного концерту належить українським музикантам, які з початку російської агресії проти України об’єднались у волонтерську спільноту «Музичний батальйон» і виступають на Донбасі для оборонців України та цивільних жителів. Ініціативу митців підтримало також Міністерство оборони України.