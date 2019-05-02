Президентські шанси Байдена під загрозою через звинувачення у конфлікті інтересів в Україні – NYT

Джо Байден – колишній віце-президент США – добре знайомий українцям. В адміністрації колишнього президента США Барака Обами Байден, серед іншого, також відповідав за співпрацю з Україною і неодноразово бував у Києві. Нині Байден заявив про наміри балотуватися в президенти США наступного року, але він стикається з питаннями щодо конфлікту інтересів в Україні із залученням його сина. Американське видання The New York Times проливає світло на ситуацію, яка змусила згадати про колишню діяльність Байдена в Україні.

Коли Джо Байден займав посаду віце-президента США, він із особливим ентузіазмом ставився до питання подолання корупції в Україні, йдеться в статті американського видання The New York Times.

Багато кому він добре запам’ятався після того, як у 2016 році пригрозив Києву зупинити довготривалі кредитні гарантії США Україні на суму в один мільярд доларів, якщо не звільнять генерального прокурора України – Віктора Шокіна.

Короткий переказ цієї історії можна почути з вуст самого Байдена у цьому відео:

Тиск спрацював – Шокіна відсторонили. Та американське видання звертає увагу на те, що одним із тих, хто був зацікавлений в цьому, був син Байдена – Гантер. Справа в тім, що тоді Байден-молодший був у складі директорів енергетичної компанії Burisma Holding. Вона належала українському олігарху, а Шокін тоді як раз вів розслідування проти цієї компанії, нагадують автори.

У Байдена ще тоді говорили, що його політична діяльність ніяк не перетинається із справами його сина, і що вони ніколи не обговорювали це між собою. За словами тодішнього віце-президента, про роль його сина в українській енергетичній компанії він дізнавався з новин, йдеться у статті.

Автори нагадують, що Гантер Байден обійняв свою посаду в Burisma Holding навесні 2014 року. Через рахунки, пов’язані із компанією, він нібито отримував близько 50 тисяч доларів США на місяць.

Чому про це знову заговорили?

Здавалося б, історія залишилася в минулому. Та Байден старший оголосив, що збирається балотуватися у президенти США на виборах 2020 року, про що він повідомив у відео-зверненні у соціальній мережі Twitter. А чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко у березні оголосив про відновлення справи стосовно Burisma Holding. Тож історія знову ожила.

Відео: Байден оголошує про свою кандидатуру на президентських виборах США 2020: «Основні цінності цієї держави, наше становище в світі, наша демократія, все, що зробило Америку Америкою, стоїть на кону. Тому сьогодні я оголошую свою кандидатуру на посаду президента США».

Ультиматум Байдена

Володів Burisma Holdings Микола Злочевський, який за часів колишнього президента Віктора Януковича працював в уряді. Він покинув країну після повалення уряду Януковича у 2014 році. А генеральний прокурор – Віктор Шокін – тоді відкрив проти його бізнесу кілька справ. Проте Шокіна адміністрація Обами звинувачувала у тому, що він не розслідує справи належним чином, йдеться у статті.

Коли Шокін став генеральним прокурором у лютому 2015 року, він почав вести кілька розслідувань щодо компанії та самого Злочевського, у тому числі підозри в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей. «Шокін також розпочав розслідування питання про надання прибуткових ліцензій на постачання газу компаніям, якими володів Злочевський, коли очолював Міністерство екології та природних ресурсів. Злочевський і Burisma завжди палко заперечували всі звинувачення проти них», – розповідають автори.

Ультиматум Байдена-старшого щодо усунення з посади Шокіна припав на березень 2016 року. Юрій Луценко, коли зайняв місце Шокіна, спочатку продовжив розслідування, а потім зняв всі звинувачення зі Злочевського.

Особистий адвокат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані почав закликати розслідувати зв’язки Байдена з Україною. За його словами він втрутився, оскільки прагнув протистояти розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера доказами того, що демократи вступили у змову з українцями, щоб допомогти розпочати розслідування, пишуть автори.

Союзники ж Трампа одразу схопилися за те, щоб заохотити розслідування, які слугують політичним інтересам чинного президента.

Тим часом рішення відновити розслідування щодо Barisma було ухвалене у березні Луценком, який лише два роки тому виправдав роботодавця молодшого Байдена. В Україні у розпалі як раз були передвиборчі президентські перегони. Тож були припущення, що Луценко «вислужується» перед адміністрацією Трампа на користь свого боса та союзника – Петра Порошенка. Чи продовжать розслідування під час президентства Володимира Зеленського – наразі невідомо.

Ніяких доказів, що колишній віце-президент навмисно намагався допомогти синові, вимагаючи звільнення генерального прокурора України, не було, зазначають автори. Байден-молодший також заявив, що він не обговорював справи компанії зі своїм батьком. Луценко, в свою чергу, так само заперечив політичні мотивації у відновленні розслідування.

Оцінка ролі Байденів у цій справі певною мірою залежить також і від питання мотивів Шокіна. Серед українських і американських чиновників й досі сперечаються про те, чи хотів Шокін реально провести легітимне розслідування у справі компанії, чи він просто використовував загрозу судового переслідування для отримання хабара, як стверджують захисники Злочевського, мовиться у статті. Але адміністрація Обами активно підтримувала розслідування справ компанії, нагадують автори.

Амос Хохштайн, який працював з Байденом в Україні у якості координатора з міжнародних енергетичних питань у Державному департаменті, заявив, що підтримка адміністрацією Обами розслідувань щодо Злочевського суперечить будь-яким припущенням, що старший Байден дійсно прагнув усунути Шокіна з метою захистити свого сина або Злочевського.

«Я був майже на кожному засіданні, яке віце-президент Байден мав з президентом Порошенком, я був у кожній поїздці, і я був присутній під час більшості телефонних дзвінків, і ніколи не було дискусії про його сина, або про Burisma», – сказав Хохштайн він.

Тим часом у середу, 1 травня, Байден молодший у своїй заяві повідомив, що його термін перебування на посаді директора закінчився, тож, за його словами, він залишає посаду в умовах політичного клімату, в якому його кваліфікації та робота піддаються нападам з боку Джуліані та його прибічників заради досить зрозумілих політичних цілей, йдеться у статті.

25 квітня Джо Байден заявив, що братиме участь у виборах президента США. За його словами, якщо Трампа переоберуть на другий термін, «він може назавжди та фундаментально змінити характер» американської нації.

Чинний президент США Дональд Трамп висловив готовність змагатися із екс-віце-президентом Джо Байденом за посаду голови держави на наступних президентських виборах.

«Ласково просимо до перегонів, Сонний Джо. Я тільки сподіваюся, що ви маєте розум – що давно ставлять під сумнів – для успішної кампанії на праймеріз. Це буде неприємно – ви будете мати справу з людьми, які дійсно мають деякі дуже хворі і дурні ідеї. Однак якщо вам це вдасться, чекатиму вас на старті заїзду», – написав Трамп 25 квітня у Twitter.