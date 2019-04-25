Джо Байден знову хоче стати президентом США

Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив, що збирається балотуватися у президенти США на виборах 2020 року. Про це політик-демократ повідомив у трихвилинному відео, яке він розмістив на своїй сторінці в мережі Twitter.

У своєму відеозверненні, яке ілюстрували кадри з неонацистського маршу в місті Шарлотсвіль, колишній віце-президент США при президенті Бараку Обамі Джо Байден сказав, що не може спокійно спостерігати, як Америка відходить від тих цінностей, на яких вона була заснована.

Все, що зробило Америку Америкою, стоїть на кону. Тому сьогодні я оголошую свою кандидатуру на посаду президента США

За його словами, якщо нинішньому президентові Дональду Трампові дати ще чотири роки на посаді, «він докорінно і назавжди змінить характер нашої держави». І щоб цього не сталося, Джо Байден вирішив знову йти на вибори.

«Основні цінності цієї держави, наше становище в світі, наша демократія, все, що зробило Америку Америкою, стоїть на кону. Тому сьогодні я оголошую свою кандидатуру на посаду президента США », – сказав Байден.

Для того, щоб його кандидатуру висунула Демократична партія США, 76-річний політик має перемогти ще 19 конкурентів на місце кандидата в президенти від партії. На праймеріз одним із його головних суперників буде сенатор Берні Сандерс, який брав участь у внутрішньопартійних перегонах і на минулих виборах, але тоді його обійшла Гілларі Клінтон. Якщо б його обрали, у віці 78 років Байден став би найстаршим президентом в історії Америки.

За даними Федеральної виборчої комісії США, число офіційно зареєстрованих кандидатів на найвищу посаду в країні вже майже підібралося до 500. До 20 січня такі документи подав 471 кандидат. У цьому списку – 143 демократи, 64 республіканці, 18 лібертаріанців і 10 кандидатів від Партії зелених. Решта є незалежними кандидатами або прихильниками інших партій.

Джо Байден двічі балотувався на посаду президента США від Демократичної партії: в 1998 році і в 2008 році, обидва рази він сам знімав свою кандидатуру з президентських перегонів. З 2009 по 2017 рік він обіймав посаду віце-президента під час президентських термінів Барака Обами.

Джо Байден добре знайомий українцям, адже в адміністрації президента США Барака Обами Байден, серед іншого, відповідав за співпрацю з Україною і неодноразово бував у Києві. Востаннє – у січні 2017 року, в останні дні на посаді.

Байден продовжує стежити за подіями в Україні. Виступаючи у січні минулого року в Раді з міжнародних відносин США у Вашингтоні, Байден, критикуючи Україну за недостатні, на його думку, реформи й боротьбу з корупцією, розповів, як одного разу, перебуваючи в Києві, домігся звільнення протягом кількох годин генерального прокурора України, якого він назвав «сучим сином».

Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей

«Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент (США), президент казав, що дасть. А я їм: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримаєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», – заявив Байден.

Під час тієї ж зустрічі Байден згадав, що на посаді віце-президента приділяв багато часу підтримці консенсусу з європейськими країнами з питання російських санкцій..

«Ми проводили дуже багато часу на телефоні, щоб переконатись, що європейські лідери не відійшли від зобов’язань. Вони не хотіли брати участі в цих санкціях стосовно Росії, які мають негативний вплив. Але це треба було зробити», – наголосив Байден, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США минулого року.