Трамп про рішення Байдена брати участь у виборах президента: «ласкаво просимо, Сонний Джо»

Президент США Дональд Трамп висловив готовність змагатися із екс-віце-президентом Джо Байденом за посаду голови держави на наступних президентських виборах.

«Ласково просимо до гонки, Сонний Джо. Я тільки сподіваюся, що ви маєте розум – що давно ставлять під сумнів – для успішної кампанії на праймеріз. Це буде неприємно – ви будете мати справу з людьми, які дійсно мають деякі дуже хворі і дурні ідеї. Однак якщо вам це вдасться, чекатиму вас на старті заїзду», – написав Трамп 25 квітня у Twitter.

25 квітня Байден заявив, що братиме участь у виборах президента Сполучених Штатів. За його словами, якщо Трампа переоберуть на другий термін, «він буде завжди та фундаментально міняти характер» американської нації.

Джо Байден був віце-президентом під час двох термінів адміністрації Барака Обами. Він неодноразово заявляв про підтримку України та приїздив до Києва. Востаннє – у січні 2017 року, в останні дні на посаді.

На виборах президента США у 2016 році республіканець Дональд Трамп переміг представницю Демократичної партії Гілларі Клінтон. Його інавгурація відбулася 22 січня 2017 року. Наступні вибори заплановані на листопад 2020 року.