Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що братиме участь у виборах президента Сполучених Штатів.

Він згадав про події серпня 2017 року, коли в американському Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, відбулася акція націоналістів, яка обернулася масовими безладами. Тоді одна людина загинула. Чинний президент США Дональд Трамп засудив дії націоналістів, але зазначив, що в насиллі винні «дуже хороші люди з обох сторін».

«Дуже хороші люди з обох сторін?» Цими словами президент США встановив моральну рівність між тими, хто поширює насильство, та тими, хто мав сміливість протистояти цьому. І в той момент я знав, що загроза цій нації не схожа на ту, яку я коли-небудь бачив у своєму житті», – сказав Байден.

Екс-віце-президент вважає, якщо Трампа переоберуть на другий термін, «він буде завжди та фундаментально міняти характер цієї нації».

«Я не можу стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією. Усім, що створило Америку. Америка – на кону. Ось чому я сьогодні оголошую про свою кандидатуру на виборах президента Сполучених Штатів», – заявив Байден у своєму відеозверненні.

Джо Байден був віце-президентом під час двох термінів адміністрації Барака Обами. Він неодноразово заявляв про підтримку України приїздив до Києва. Востаннє – у січні 2017 року, в останні дні на посаді.

На виборах президента США у 2016 році республіканець Дональд Трамп переміг представницю Демократичної партії Гілларі Клінтон. Його інавгурація відбулася 22 січня 2017 року. Наступні вибори відбудуться в листопаді 2020 року.