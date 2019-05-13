Трамп планує зустрітися з Путіним і Сі на саміті G20

Президент США Дональд Трамп заявив 13 травня, що планує зустріч із російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту «Групи двадцяти», що має відбутися в Японії в червні цього року.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами перед початком своєї зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Вашингтон не звертався до Кремля з приводу організації зустрічі Трампа та Путіна, повідомляє російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

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Заява Трампа пролунала напередодні запланованого візиту державного секретаря США Майка Помпео до Росії. Очікується, що він прибуде до Сочі, де матиме зустріч із Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Державний департамент утримався від відповідей на запитання журналістів щодо того, чи буде Помпео домовлятися про зустріч Трампа і Путіна.

Крім того, Трамп анонсував зустріч із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Стосунки між Вашингтоном і Пекіном загострилися через ескалацію торговельної війни. Це протистояння завдало удару ринку цінних паперів та стривожило інвесторів, які переймаються через довготермінові збитки, яких може зазнати торгівля між двома найбільшими економіками світу.