Держсекретар США летить до Росії говорити про «агресивні дії» Москви

Державний секретар США Майк Помпео вирушив до Росії на переговори з її президентом Володимиром Путіним на тлі дедалі більшої напруженості між двома країнами.

Як повідомили в Державному департаменті, він має прибути 13 травня до Москви, де зустрінеться з представниками посольства США і американської бізнес-спільноти, занепокоєної арештом у Росії останніми місяцями двох американців, серед них відомого інвестора Майкла Калві.

Відтак 14 травня держсекретар має прибути до Сочі на переговори з президентом Росії, а також із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Це перший візит Помпео до Росії на посаді держсекретаря США.

Попередніми днями у Вашингтоні про цей візит повідомляли, що, крім американсько-російських розбіжностей щодо контролю над озброєннями, темами переговорів Помпео і Путіна будуть, зокрема, становища в Україні, Сирії, криза в Венесуелі, а також Іран – у всіх цих випадках позиції Вашингтона і Москви прямо протилежні.

Як сказав тоді журналістам неназваний представник Держдепартаменту, «коли ми обговорюємо нашу політику щодо Росії, ми мусимо виходити з того, …що відверто визнати: Росія здійснила на світовій сцені низку агресивних і дестабілізувальних дій».