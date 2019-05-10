Державний департамент підтвердив зустріч Помпео з Лавровим і Путіним

У Державному департаменті підтвердили інформацію про те, що 14 травня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у російському Сочі.

За повідомленням, метою зустрічі є «обговорення повного спектру двосторонніх та багатосторонніх викликів».

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Передбачається, що перед тим Помпео прибуде до Москви 13 травня, де зустрінеться з представниками посольства США, американськими підприємцями та громадянами США, що перебувають у Росії за програмами обміну.

Також Помпео планує покласти квіти до Могили невідомого солдата.

7 травня про майбутню зустріч Помпео з Путіним і Лавровим повідомило російське Міністерство закордонних справ.