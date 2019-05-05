Лавров і Помпео обмінялися заявами з приводу Венесуели

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США Майк Помпео, виступаючи на різних заходах, заочно обмінялися напередодні своєї особистої зустрічі заявами з приводу становища у Венесуелі, де Москва прямо підтримує режим офіційного президента Ніколаса Мадуро, а Вашингтон стоїть на боці лідера опозиції Хуана Гуайдо, що його значна частина світу визнала за законного керівника країни.

Сергій Лавров, приймаючи в Москві свого колегу з офіційної влади Венесуели Хорхе Арреасу, звинуватив США в «безпрецедентній кампанії» з метою скинути «легітимну владу Венесуели» і засудив таку кампанію.

Він також закликав американців та інших, хто стоїть на такій самій позиції, відмовитися від своїх «безвідповідальних планів». Москва у своїй риториці звинувачує Вашингтон у намаганні влаштувати у Венесуелі переворот і скинути Мадуро; віднедавна в цій країні перебувають кількадесят російських військових – офіційно з метою «військово-технічної співпраці».

Майк Помпео, виступаючи у Вашингтоні в інтерв’ю телеканалові «Ей-бі-сі», заявив, що Росії, як і іншим країнам, які підтримують офіційну владу латиноамериканської країни, необхідно «піти геть» із Венесуели і перестати втручатися в її справи.

При цьому він не виключив, що США може раніше чи пізніше довестися піти на воєнне втручання у Венесуелі, де Вашингтон вважає Мадуро узурпатором влади, а Гуайдо – легітимним тимчасовим виконувачем обов’язків президента. Напередодні цього виступу Помпео звертався до народу Венесуели й заявив, що США залишаються на боці тих, хто «бореться за свободу і демократію».

Помпео і Лавров мають зустрітися особисто 6 травня в Фінляндії, і саме Венесуела буде головною темою зустрічі.

Раніше цього тижня становище у Венесуелі обговорювали телефоном президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін. Після розмови Трамп сказав журналістам, що, на його думку, Путін не прагне «втрутитися» в події у Венесуелі.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро. Раніше цього тижня зазнала невдачі спроба Гуайдо усунути Мадуро: він закликав військових стати на його бік, але ті наразі не відгукнулися.