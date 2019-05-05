Гуайдо не виключив підтримки військового втручання США у Венесуелі

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо визнав, що оголошений ним «фінальний етап» повалення режиму президента Ніколаса Мадуро зазнав невдачі через недостатню підтримку військових. Гуайдо заявив про це в інтерв’ю The Washington Post.

Він також не відкинув можливої військової підтримки США. За словами Гуайдо, якщо така пропозиція від Вашингтона надійде, він поставить її на голосування в парламенті.

Водночас, як пише The Washington Post, він чітко дав зрозуміти, що будь-яке американське військове втручання має супроводжуватися підтримкою з боку венесуельських сил, які виступлять проти Мадуро. Інших подробиць щодо того, що саме буде прийнятним, він не навів.

У Венесуелі 1 травня спалахнули нові сутички між опозиційними демонстрантами і військовими, що лишаються на боці офіційного президента Ніколаса Мадуро.

Бійці Національної гвардії застосували подразливий газ проти учасників протесту, які намагалися заблокувати автодорогу поблизу авіабази у східній частині столиці Каракаса, біля якої попереднього дня, 30 квітня, лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до збройного повстання проти владного режиму.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.