Кремль: Трамп і Путін по телефону обговорили результати виборів в Україні

Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп під час телефонної розмови 3 травня обговорювали, зокрема, ситуацію в Україні в контексті нещодавніх виборів президента, повідомляє прес-служба Кремля.

«Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки з реалізації Мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

Раніше про розмову Трампа і Путіна повідомили в Білому домі.

За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, президенти обговорили можливість укладення нової багатосторонньої угоди щодо ядерної зброї між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм або розширення поточної стратегічної російсько-американської ядерної угоди про ракети середньої і малої дальності.

Крім того, за даними Білого дому, російський і американський президенти обговорили протести у Венесуелі та доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори президента США 2016 року. За словами речниці Білого дому, політики погодилися на тому, що розслідування «завершене, втручання не було».

Сандерс також ще раз повторила позицію США щодо про готовність обговорювати «всі варіанти» щодо Венесуели, де Кремль підтримує президента Ніколаса Мадуро, а Вашингтон – опозицію.

Дональд Трамп у Twitter заявив, що його розмова з російським колегою була «довгою і дуже доброю».​

«Як я завжди казав, ще до початку «полювання на відьом» (так Трамп називає розслідування щодо можливого втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році – ред.), ладнати з Росією, Китаєм, з усіма – це добре, а не погано. Ми обговорили торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль за ядерним озброєнням і навіть «російське втручання». Дуже продуктивна розмова», – написав президент США.

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Американсько-російські відносини перебувають на найгіршому після закінчення Холодної війни рівні. Цьому сприяли, зокрема, анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна і політична підтримка Москвою бойовиків на сході України, ймовірне втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, розбіжності з приводу громадянської війни в Сирії і підходи до обмеження ядерної програми Ірану.