Держдепартамент США: санкції проти Росії будуть посилюватись

Заступник помічника державного секретаря США з фінансової та санкційної протидії Дейвід Пейман відповів на запитання, пов’язані з американськими санкціями проти Росії, кореспондентові «Голосу Америки» Майклові Ліпіну.

– Представник Міністерства фінансів США Сіґал Манделкер цього тижня заявила Конгресові, що адміністрація Трампа за останні два роки запровадила санкції проти 270 осіб і організацій, пов’язаних із Росією. Деякі з цих санкцій мають на меті викликати конкретні зміни у поведінці Росії, наприклад, дотримання режиму припинення вогню в Україні. Інші санкції покликані покарати Росію за певну політику, наприклад, за втручання у вибори у США, що, як вважають, відбулося 2016 року. Наскільки успішними виявилися ці два вектори санкцій? Чи вдалося Держдепартаментові домогтися більшого успіху в зміні поведінки Росії або ж лише збільшити збитки Кремля?

– Я вважаю, що вони йдуть руч-обруч. Висока ціна, яку ми змусили заплатити Росію і російських олігархів, наближених до Кремля, внесла суперечки в їхні внутрішні відносини і відносини з владою, з самим Кремлем. Ми запроваджуємо санкції не лише з метою підвищити втрати, яких зазнає Росія, але і для того, щоб домогтися зміни поведінки.

Із цього питання ще у 2014 році у нас встановилась міцна трансатлантична єдність із європейськими партнерами. Очевидно, зараз уже не 2014-й. Зловмисна діяльність Росії активізувалася. Ви згадали втручання у вибори як один такий приклад. У міру частішання зловмисних актів із боку Росії будуть посилюватись і санкції США.

Ми будемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити дедалі більше посилення ефекту шкоди від санкцій, а також щоб на Росію було достатнього тиску і вона відчувала всю силу наслідків своєї зловмисної поведінки.

– Чи відзначаєте ви якісь зміни у цій поведінці?

– У Росії і США існує низка сфер взаємного інтересу і співпраці, включно з Сирією.

Росія зацікавлена в тому, щоб там не було іранських військ. Це питання вже обговорювалося, і Росія дала зрозуміти, що в неї немає ніякого бажання допустити появу іранських військових у Сирії. Таким чином, там, де у країн є ділянки співробітництва, ми продовжуємо вести діалог, прагнемо узгоджувати наші інтереси з Росією і працювати разом із нею.

Але очевидно, що з таких питань, як Крим, Україна, втручання в наші вибори, ми повинні спочатку побачити позитивні зміни з боку Кремля, перш ніж розглядати будь-які можливості зміни в нашій політиці санкцій.