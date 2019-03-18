Вияв єдності Заходу чи ознака слабкості: у США по-різному оцінили нові санкції проти Росії

Низка американських політиків привітала розширення санкцій проти Росії через захоплення нею українських моряків та кораблів поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

«Я вітаю введення нових санкцій проти російських посадовців, відповідальних за невиправданий та неспровокований напад минулого року, спрямований проти українського суверенітету, та за незаконне затримання 24 українських моряків», – заявив конгресмен Майкл Маккол. Маккол є провідним представником Республіканської партії в Комітеті Палати представників США з міжнародних справ.​

«Володимир Путін та його бандити продовжують топтати український суверенітет такими нападами і подальшою окупацією Криму. Такі дії чітко вказують, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з країнами, які поважають правила збройного конфлікту та територіальні обмеження», – наголосив політик.

«Мені особливо приємно, що це [запровадження санкцій] було зроблено в координації з нашими союзниками. Хоча може бути випадки, коли США повинні запроваджувати санкції в односторонньому порядку, наші санкції мають найбільших вплив у координації з нашими друзями», – додав він.

Захід об’єднаний у своєму підході до кремлівської агресії в Україні, наголосила сенаторка Джин Шагін, коментуючи наприкінці минулого тижня нове коло санкцій. ​

«Нинішні включення до санкційного переліку мають нагадати Путіну, що Захід об’єднаний у своєму підході до кремлівської агресії в Україні, і ми завжди відкидатимемо спроби Росії анексувати Крим», – наголосила Шагін у своєму твіті, коли рішення про санкції було оголошене.

Сенатор-республіканець Роб Портман також засвідчив свою підтримку санкційної політики.​

«Повністю підтримую санкції президента США проти тих осіб та установ, які брали участь у неспровокованому та незаконному нападі проти українських сил у Керченській протоці 25 листопада, – наголосив сенатор. – США та наші союзники повинні далі підтримувати Україну».

«Надто пізно та надто слабко». Американський аналітик Андерс Ослунд назвав відповідь Заходу, що включала новий раунд санкцій, перемогою Путіна в Керченській протоці та Азовському морі.

Єдиний позитив у цих діях, на думку аналітика, їхня скоординованість між США, ЄС та Канадою.

Слабкими сторонами санкцій Ослунд у своїй публікації для Atlantic Council назвав, зокрема, те, що американські санкції торкнулись не надто відомих, на думку аналітика, шістьох осіб та восьми організацій. Перелік ЄС був навіть більш обмежений і не містив таких впливових осіб з американського переліку, як Геннадій Медведєв, заступник директора прикордонної служби ФСБ Росії. За повідомленнями, фіни не хотіли вносити його до переліку, через те, що з ним ведуться двосторонні переговори, стверджує аналітик.

Фінська позиція стає все більш складною, нагадує Ослунд. Так, двоє осіб із оточення Путіна: Геннадій Тимченко та Борис Ротенберг не увійшли до санкційного переліку ЄС через те, що отримали фінське громадянство в 1990-х, повідомляє Ослунд і запитує, чому Фінляндія не позбавить цих осіб громадянства, «отриманого дивним шляхом».