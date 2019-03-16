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16 Березень 2019, Київ 13:59
Новини | Політика

«США не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом» – посольство

Акція у Криму проти агресії Росії щодо України. Сімферополь, 11 березня 2014 року

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США не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом. На цьому наголосило посольство США в Україні 16 березня, у день, коли п'ять років тому на півострові провели невизнаний світом «референдум», за результатами якого Росія «включила» український Крим до свого складу.

«5 років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом. Під час візиту корабля ВМС США «Дональд Кук» в Одесу, ми висловили чітку позицію – США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні у Facebook.

Раніше сьогодні МЗС Туреччини оприлюднило заяву про те, що офіційна Анкара не визнає «референдум», проведений 16 березня 2014 року на території Криму, і вчергове підтверджує підтримку територіальної цілісності України.

Будівля МЗС України в Києві
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На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія «включила» Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Попри очевидні свідчення того, що військові, яких прозвали «зеленими чоловічками», підпорядковуються Москві, Росія завела кампанію послідовного заперечення або замовчування їхнього походження і ролі в подальшій анексії Криму
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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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