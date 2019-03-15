Україна висловила Росії протест через приїзд делегації Держдуми до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту в зв'язку з приїздом делегації російської Державної думи на чолі з її головою В'ячеславом Володіним, а також деякими членами російського уряду в анексований Крим.

«Україна розглядає цей та інші подібні «візити» керівництва Російської Федерації як подальші кроки з легітимізації спроби незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а зроблені російськими посадовцями заяви – цинічними та відверто провокаційними. Саме руйнівна та безвідповідальна політика російської окупаційної влади протягом п’яти років окупації призвела до істотного загострення економічних, соціальних, гуманітарних і екологічних проблем на півострові», – ідеться в повідомленні.

У Сімферополі 15 березня відбулися «офіційні заходи», присвячені п'ятиріччю російської анексії Криму.

У заходах взяли участь голова російського уряду Криму Сергій Аксьонов, спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов, депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська, спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін та інші російські депутати.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.