Прокуратура АРК направила в суд обвинувальні акти про держзраду щодо 87 кримських депутатів

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти щодо 87 кримських депутатів, яких звинувачують у пособництві анексії Криму Росією, повідомляє прес-служба відомства.

«П’ять років тому депутати Верховної Ради АР Крим і депутати Севастопольської міської ради, незважаючи на припинення своїх повноважень Верховною Радою України, проголосували за ухвалення низки постанов для легітимізації спроби анексії Криму», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі АРК відзначили, що дії кримських депутатів кваліфікують як державну зраду. За даними відомства, йдеться про 21 депутата Севастопольської міської ради і 66 депутатів Верховної Ради АР Крим.

У відомстві повідомили, що одного з депутатів Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша в листопаді 2018 року суд визнав винним у державній зраді і засудив до 12 років позбавлення волі.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.