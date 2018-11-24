Українська прокуратура Криму направила до суду 101 обвинувальний акт щодо кримських чиновників, обвинувачених у державній зраді. Інформацію про це розміщено на сайті відомства.

Наразі, за даними прокуратури, вирок є в одному із таких проваджень.

19 листопада Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі. Засуджений також зобов’язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.

Ганиша визнали винним у державній зраді. Суд вважає, що колишній депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь в голосуванні за російську «Конституцію Криму». Суд також розцінив як протизаконну його участь у виборах у міську раду Феодосії в анексованому Криму, які Росія провела у вересні 2014 року.

Адвокат Василя Ганиша Андрій Руденко заявив, що має намір подати апеляцію.