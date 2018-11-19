Захист засудженого кримського екс-депутата Ганиша планує оскаржити вирок

Адвокат Андрій Руденко має намір подати апеляцію на рішення Дніпровського районного суду Києва, який засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі. Про це захисник сказав кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Є всі підстави оскаржити (вирок – ред.) в апеляційному порядку не для того, щоб зробити це для проформи. А для того, щоб все-таки суд апеляційної інстанції побачив всі порушення, і, головне, придивився до особистості обвинуваченого», – сказав Руденко.

На думку адвоката, суд першої інстанції необґрунтовано не взяв до уваги те, що Ганиш – єдиний депутат, який 6 березня 2014 року проголосував проти так званого «референдуму» про «приєднання» Криму до Росії. Руденко сказав, що його «здивувала позиція суддівської колеги».

У захисту є 30 днів на те, щоб подати апеляційну скаргу. За прогнозами адвоката, перше засідання апеляційного суду може відбутися в січні.

19 листопада Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі. Засуджений також зобов’язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.

Ганиша визнали винним у державній зраді. Суд вважає, що колишній депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь в голосуванні за російську «Конституцію Криму». Суд також розцінив як протизаконну його участь у виборах у міську раду Феодосії в анексованому Криму, які Росія провела у вересні 2014 року.

За словами кореспондента Крим.Реалії, засуджений залишається під домашнім арештом до моменту, коли рішення набуде чинності.

16 листопада екс-депутат виголосив у суді останнє слово, в якому заявив, що ніколи не скоював злочину проти народу і держави України. Ганиш попросив визнати його невинуватим і виправдати.

Екс-депутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!