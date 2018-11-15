Обвинувачений в державній зраді кримський екс-депутат Ганиш просить суд визнати його невинним

Екс-депутат Верховної Ради АРК Василь Ганиш, обвинувачений у державній зраді, 15 листопада під час дебатів в Дніпровському районному суді Києва попросив визнати його невинним, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі.

Під час попереднього засідання сторона звинувачення попросила суддівську колегію засудити Ганиша до 12 років позбавлення волі. За версією звинувачення, екс-депутат скоїв два діяння, які слід кваліфікувати, як державну зраду. Прокуратура вважає, що 11 квітня 2014 року Ганиш в сесійній залі кримського парламенту проголосував за російську «Конституцію Криму». Також він брав участь у виборах до міської ради Феодосії, які проводилися 14 вересня 2014 по російському законодавству.

В ході дебатів Ганиш підтвердив, що 11 квітня 2014 року він був в будівлі парламенту, але стверджує, що не голосував за «конституцію». За словами Ганиша, він прийшов туди, щоб зустрітися з «міністром соціальної політики» і обговорити питання виплати йому пенсії.

Ганиш в своєму виступі також підтвердив, що балотувався на місцевих виборах 2014 року, організованих в Криму Росією. Але він сказав, що висунув свою кандидатуру на прохання місцевого меджлісу, щоб відтягнути частину голосів у кандидата від Комуністичної партії.

Екс-депутат також поскаржився на проблеми зі здоров’ям, викликані хронічною хворобою серця, і заявив, що, будучи в Криму, завжди був прихильником України.

На судовому засіданні 15 листопада також виступив адвокат Андрій Руденко, який перерахував кілька десятків процесуальних порушень, які, на його думку, допустило слідство у справі його підзахисного.

На 16 листопада заплановано засідання, на якому екс-депутат виступить з останнім словом. Після цього суд почне виголошувати вирок.

Екс-депутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.