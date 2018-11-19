Кримський екс-депутат Ганиш засуджений до 12 років тюрми в справі про держзраду

Дніпровський районний суд Києва засудив колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ганиша визнали винним у державній зраді. Суд вважає, що колишній депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь в голосуванні за російську «Конституцію Криму».

Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах у міську раду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року після анексії Росією Криму.

Ганиш також зобов’язаний сплатити 5 789 гривень судових витрат.

За словами кореспондента Крим.Реалії, засуджений залишається під домашнім арештом до моменту, коли рішення набуде чинності.

16 листопада екс-депутат виголосив у суді останнє слово, в якому заявив, що ніколи не скоював злочину проти народу і держави України.

Ганиш попросив визнати його невинуватим і виправдати.

Екс-депутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

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