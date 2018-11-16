Вирок звинуваченому у держзраді кримському екс-депутату оголосять 19 листопада

У Дніпровському районному суді Києва на 19 листопада заплановане оголошення вироку колишньому депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василю Ганишу, звинуваченому в державній зраді. Про це повідомила суддя Оксана Бірса, інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

16 листопада екс-депутат виголосив у суді останнє слово, в якому заявив, що ніколи не скоював злочину проти народу і держави України.

Прокуратура вимагає для Ганиша покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Сам колишній кримський депутат попросив визнати його невинуватим і виправдати.

Екс-депутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

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