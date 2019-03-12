Палата представників Конгресу схвалила проект закону, який забороняє визнавати анексію Криму – МЗС

Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який забороняє визнавати анексію Росією Криму, повідомило посольство України в США.

Документ містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США, розповіли в посольстві.

«За» проект закону проголосували 427 члени нижньої палати Конгресу.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.