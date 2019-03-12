Як пов’язані українська демократія, падіння Росії та повернення Криму і Донбасу? (світова преса)

Американське видання The National Interest публікує статтю із заголовком «Україна потребує політичної підтримки, а не війни». На думку автора, успішна українська демократія може призвести до падіння Росії, і, як наслідок, повернення Криму і Донбасу. Видання Politico, тим часом, публікує статтю зі заголовком «Порошенко – не остання надія Заходу для України». А The Wall Street Journal повідомляє про підтримку Сполученими Штатами українського флоту.

Американське видання The National Interest публікує статтю зі заголовком «Україна потребує політичної підтримки, а не війни».

Автор переконаний: «якщо Україні вдасться створити життєздатну демократичну державу, що добре функціонує, Росія перестане розширюватися і, ймовірно, розвалиться, так само, як і Радянський Союз у 1991 році».

Причина проста: якщо росіяни побачать успіхи слов’янського народу в Україні, яку багато хто в Росії вважає своєю частиною, це поставить під сумнів ефективність і легітимність їхньої власної політичної системи, йдеться у статті.

Автор вважає, що поки в Кремлі панує чинний режим, військового рішення для повернення Криму та Донбасу не існує. Військова допомога, звісно, має стримувати подальші спроби Росії захопити нові території України. Але «США та їхні найближчі європейські союзники повинні придумати українську версію плану Маршалла. Це означає, що Україна зараз повинна забути про Донбас і Крим. Можна навіть побудувати кордон, на кшталт радянського, навколо анексованих територій і замість цього зосередитися на внутрішніх питаннях України: належному управлінні, етно-лінгвістичній інклюзивності та, головне, корупції. Втрачені ж території повернуться до України після наступного і остаточного падіння Росії», – мовиться в статтіі.

Автор наводить причини, чому, на його думку, Росія може припинити своє існування. Але в той самий час Україні треба зосередитися на боротьбі зі всеохопною корупцією – це найважливіший елемент на шляху України до кращого майбутнього. Київ потребує міцного політичного та економічного співробітництва, включно з великими іноземними інвестиціями.

Допомога побудувати економічно успішну та етнічно інклюзивну Україну – це спосіб виграти нову Холодну війну. А спільна перемога США та України прокладе шлях кращому майбутньому для всіх народів Євразії, включно з росіянами, переконаний автор.

Видання Politico публікує статтю британського журналіста та історика Богдана Нагайла зі заголовком «Порошенко – не остання надія Заходу для України». Ця стаття – відповідь на матеріал старшого наукового співробітника при інституті зовнішньої політики Atlantic Council Адріана Каратницького, яка зветься «Чому Захід знову полюбив Порошенка?».

На думку Нагайла, стаття Каратницького є однобокою. «Президент України Петро Порошенко не є «останньою надією» на майбутнє України. Якщо виграють інші кандидати, то держава не обов’язково стане жертвою впливу президента Росії Володимира Путіна», – переконаний автор.

Він уважає, що навіть якщо Порошенко переможе, проблеми України від цього не зникнуть. Рівень недовіри до Порошенка та його президентства – як громадянський так і міжнародний – є занадто високим, йдеться у матеріалі.

«Заклики його кампанії до патріотизму лише поглиблять соціальні, політичні та регіональні поділи. Інший строк Порошенка закріпить олігархічну систему, яку він контролював протягом останніх років і яка закріпила економічну стагнацію», – мовиться у статті.

Автор посилається на високі рейтинги коміка Володимира Зеленського, зауважуючи, що голосування за нього відображає відмову від голосування за Порошенка.

Ба більше, переможець президентських виборів все одно потребуватиме достатньої підтримки на парламентських виборах, які мають відбутися восени. Зеленський цілком може стати «церемоніальним президентом» з Юлією Тимошенко на посаді прем’єр-міністра. Це, звісно, створить нові проблеми. Але це також призведе до нових можливостей для України – і для відносин Заходу з нею», – переконаний Нагайло.

Видання The Wall Street Journal, тим часом, повідомляє, що США нададуть підтримку українському флоту. Мета – допомогти у протистоянні російським зусиллям придушити економіку України і дестабілізувати її прозахідний уряд, блокуючи доступ до портів.

Навчання та обладнання, надані Сполученими Штатами, вже сприяли зміцненню армії України на тлі конфлікту з Росією, але свіжий фокус США свідчить про занепокоєння новими морськими зусиллями Кремля. Вони спрямовані на припинення західної інтеграції України і збереження її в сфері впливу Росії, мовиться у статті.

Москва уповільнює доступ комерційних суден через протоку між Чорним та Азовським морями, якою два важливі українські порти доставляють зерно і сталь на світові ринки. Автор нагадує, що у листопаді російські сили захопили і затримали три українські кораблі і членів екіпажу, яких усе ще утримують у Росії.

Тож США передають Києву два катери берегової охорони і також планують надати прибережні радари як Україні, так і трьом її сусідам у Чорному морі. Про це повідомили американські чиновники. Ба більше, США допомагають побудувати морський операційний центр під Одесою, мовиться у статті.

За словами спеціального представника США з питань України Курта Волкера, це не змінить правил гри, але цей засіб стримування ускладнить спроби нападу на Україну.

НАТО, тим часом, також готує пакет заходів для зміцнення своїх позицій в Чорному морі. Про це оголосять під час зустрічі міністрів закордонних справ 29 країн-членів Альянсу у квітні у Вашингтоні, зауважує автор.

ЄС, тим часом, зосереджується на економічних заходах, щоб допомогти південному сходу України. Він обговорює з Києвом інвестиції в інфраструктурні проекти, включно з дорогами та залізницями. Такі заходи спрямовані на покращення зв’язків між великими українськими містами на південному сході з рештою держави.