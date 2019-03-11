США підтверджують налаштованість на підтримку України (західна преса)

Британський часопис Express пише про необхідність надання Сполученими Штатами летальної зброї для захисту України від Росії. Європейське видання Politico розглядає причини, чому західні політики схиляються до підтримки на президентських виборах нинішнього президента України. Іспанська газета АВС пише про місію американських науковців, яка досліджувала життя диких тварин у чорнобильській зоні відчуження.

Британське періодичне видання Express друкує статтю «Фахівець наголошує, що CША мусять надати летальну зброю Україні, аби допомогти їй захистити себе».

Часопис зазначає, що генерал армії США Кертіс Скапаротті заявив у Конгресі США про численні порушення угоди про припинення вогню з боку Росії.

Тим часом фахівець з питань Росії і НАТО Марк Сімаковський також застеріг, що США зобов’язані захистити Україну від Росії, додавши при цьому, що українські військово-морські сили перебувають у скрутному становищі.

Сімаковський додав, що США виявляли свою підтримку cуверенітету і територіальній цілісності України, й беручи до уваги «просто жахливий» стан українського військово-морського флоту, СШA мають унікальну можливість надати Україні більше допомоги.

Марк Сімаковський, зокрема сказав: «США можуть і повинні далі надавати допомогу з питань оборони, і, власне, пришвидшити процес надання цієї допомоги Україні, поширивши все це за рамки протитанкових та протиповітряних озброєнь, а також контрбатарейних радарів».

Британський часопис веде далі, зазначаючи, що напруженість між Вашингтоном та Кремлем знов почала зростати по тому, як росіяни стали на заваді проходу українських військових суден через Керченську протоку до Азовського моря.

Марк Сімаковський вказує з цього приводу на те, що інцидент у Керченській протоці висвітив не лише подальшу загрозу Україні, а й всі хиби української берегової охорони та військово-морського флоту у плані їхніх потужностей.

Британська газета при цьому додає, що 5 роками після початку україно-російського конфлікту, Державний секретар США Майк Помпео знов підтримав налаштованість США на підтримку України.

«Фахівець наголошує, що CША мусять надати летальну зброю Україні, аби допомогти їй захистити себе»

Європейське видання Politico.eu публікує статтю старшого наукового співробітника і спів-директора програми Ukraine in Europe Initiative при інституті зовнішньої політики Atlantic Council Адріана Каратницького, яка зветься «Чому Захід знов полюбив Порошенка?». Автор пише, що тоді як наближається дата президентських виборів в Україні 31 березня, Росія подвоює свої зусилля з тим, аби вплинути на президентські перегони.

Згідно з нещодавньою доповіддю американської розвідки, Кремль намагається застосувати те, що визначається як «низка інструментів» для того, аби використати слабку економіку, поширену корупцію, кібернетичну вразливість та незадоволення громадськості в Україні. Метою цього всього постає поразка Порошенка на виборах і приведення до влади менш анти-російського керівництва.

Внаслідок цього, як зазначає Адріан Каратницький, є сумна іронія в тому, що закордонні дипломати і столиці країн Заходу доходять висновку, що Порошенко, чий повільний темп реформ неодноразово розчаровував їхні надії на швидкі зміни, нині є найкращим і єдиним шансом утримати Україну від сповзання знов до сфери впливу Росії. Автор наголошує, що для президента Росії Путіна байдуже, хто переможе на виборах в Україні. Головне, аби це не був Порошенко.

Politico пише, що перемога на виборах будь-кого з двох інших фаворитів президентських перегонів в Україні – а саме політично недосвідченого коміка Володимира Зеленського та політичного ветерана дещо лівого спрямування Юлії Тимошенко, чия політика зіпсує зв’язки України з МВФ, напевно дестабілізує Україну і створить шанс для посилення впливу Путіна.

Як пише автор, головним мотивом Путіна є не стільки обрання прихильного до Кремля президента України, як чітка демонстрація постулату, що будь-який майбутній президент України, який відмовиться йти на поступки Кремлеві, перетвориться на політичну руїну. Ба більше, причини того, чому Кремль намагається підірвати кампанію переобрання Порошенка мають особистий характер. Бо ж попри сподівання Кремля, що Порошенко, який мав бізнес у Росії, буде готовий на компроміси з Москвою, президент України здобув широку підтримку на Заході закликам до санкцій проти Росії, зменшив культурний вплив Росії в Україні, заборонивши основні російські телеканали і соціальні мережі.

Порошенко також успішно пролобіював створення незалежної Української православної церкви, що завдало потужного удару так званому «м’якому» владному впливу Росії в Україні за посередництва церкви. На додаток, президент України переконав США надати Україні захисне летальне озброєння, відбудувавши українську оборонну індустрію, а також потугу українського війська. Все це, як пише Каратницький, стало доволі нервовими моментами для Путіна, який очікував, що Україна зігнеться під тиском російської агресії та дестабілізації.

Насамкінець статті автор вказує, що західні політики здали собі справу, що в їхніх інтересах було б підтримати досягнення Порошенка і, можливо, заплющити очі на його похибки. Цього самого висновку, як завершує Адріан Каратницький, дійшли і українські ліберали.

«Дайте їм коробку його шоколадних цукерок»

Іспанський часопис ABC публікує статтю під назвою: «Дикі тварини чудово пристосувалися до життя у чорнобильській зоні відчуження». Мадридське видання зазначає, що згідно з новим дослідженням, кількість диких тварин у чорнобильській зоні невпинно збільшується. Дослідники університету американського штату Джорджія, які працювали у цій зоні, помітили десять видів ссавців і п’ять видів птахів під час місяця їхніх спостережень за дикою природою навколо Чорнобиля.

Іспанська газета посилається на професора екології і керівника американської дослідницької місії під Чорнобилем Джеймса Бізлі, який каже, що цього разу було помічено досить рідкісні види тварин і птахів, які чудово адаптувалися до життя у радіоактивній зоні Чорнобильської АЕС. Відтак, як на Бізлі, кількість диких тварин, включно з вовками, має сталу тенденцію до збільшення на теренах, які залишили люди після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

ABC веде далі, повідомляючи, що провідний дослідник місії – Пітер Шліхтінґ був вражений тим, наскільки багатою є фауна чорнобильської зони відчуження. Науковці провели експеримент, залишивши численні шматки риби на березі місцевої річки Прип’ять та її притоків. Майже всю цю рибу з’їли різні тварини протягом тижня, що свідчить про велику кількість і розмай тварин, які полюють на рибу у річці Прип’ять. Як на представників американської дослідницької місії, всі ці дані вказують на те, що після того, як цю зону залишили люди, дикі тварини почали активно розмножуватись, адаптуючись до нових умов існування без впливу людини на їхнє природне середовище.

«Дикі тварини чудово пристосувалися до життя у чорнобильській зоні відчуження»