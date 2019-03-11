Білий дім оприлюднить бюджет з меншими видатками на оборону і більшими – на захист кордонів

Білий дім планує 11 березня оприлюднити бюджет президента США Дональда Трампа на 2020 рік.

Напередодні бюджетне управління Білого дому заявило, що Трамп запропонує Конгресу США скоротити витрати на оборону на 5 відсотків, збільшивши при цьому витрати на армію, охорону здоров’я ветеранів та безпеку кордонів.

Пропонований бюджет передбачає, зокрема, фінансування в розмірі 8,6 мільярда доларів на стіну уздовж південного кордону США з Мексикою і додаткові кошти на Космічні сили США.

Лідери демократів у Палаті представників і в Сенаті, які категорично виступали проти прикордонної стіни, відхилили запит Трампа про фінансування, а також виступили проти Космічних сил, назвавши це непотрібною і марною тратою грошей.

Остаточне рішення про витрати ухвалює Конгрес, який, ймовірно, істотно перегляне проект адміністрації Трампа.

Демократи контролюють Палату представників. У Сенаті республіканці займають 53 з 100 місць, але для затвердження кошторисних витрат зазвичай потрібно 60 голосів.

Конгрес і адміністрація президента Трампа повинні узгодити бюджет до 1 жовтня, початку фінансового року, щоб забезпечити фінансування уряду і не допустити «шатдауну».