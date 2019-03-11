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11 Березень 2019, Київ 09:43
Новини | Міжнародні

Білий дім оприлюднить бюджет з меншими видатками на оборону і більшими – на захист кордонів

Президент США Дональд Трамп хоче на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 8,6 мільярда доларів

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Білий дім планує 11 березня оприлюднити бюджет президента США Дональда Трампа на 2020 рік.

Напередодні бюджетне управління Білого дому заявило, що Трамп запропонує Конгресу США скоротити витрати на оборону на 5 відсотків, збільшивши при цьому витрати на армію, охорону здоров’я ветеранів та безпеку кордонів.

Пропонований бюджет передбачає, зокрема, фінансування в розмірі 8,6 мільярда доларів на стіну уздовж південного кордону США з Мексикою і додаткові кошти на Космічні сили США.

Лідери демократів у Палаті представників і в Сенаті, які категорично виступали проти прикордонної стіни, відхилили запит Трампа про фінансування, а також виступили проти Космічних сил, назвавши це непотрібною і марною тратою грошей.

Дональд Трамп показує свій підпис під директивою про створення Космічних сил, Білий дім, Вашингтон, 19 лютого 2019 року
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Остаточне рішення про витрати ухвалює Конгрес, який, ймовірно, істотно перегляне проект адміністрації Трампа.

Демократи контролюють Палату представників. У Сенаті республіканці займають 53 з 100 місць, але для затвердження кошторисних витрат зазвичай потрібно 60 голосів.

Конгрес і адміністрація президента Трампа повинні узгодити бюджет до 1 жовтня, початку фінансового року, щоб забезпечити фінансування уряду і не допустити «шатдауну».

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