Трамп підписав указ про створення космічних військ США

Президент США Дональд Трамп 19 лютого підписав указ про створення нового виду збройних сил – космічних військ. Копію документу має у своєму розпорядженні «Голос Америки».

У документі зазначається, що космічні війська потрібні для «відбиття агресії і захисту національних інтересів» в космосі.

«Потенційні супротивники зараз розвивають свої можливості в сфері космосу і активно розробляють способи протидії... в разі кризи або конфлікту», – додають автори стратегії.

У доповіді, опублікованій Агентством військової розвідки минулого тижня, в якості основних потенційних супротивників США знову були названі Росія і Китай. В агентстві стверджують, що Москва і Пекін втілюють ряд заходів для боротьби з США в космосі, в тому числі, розробляючи «озброєні супутники, енергетичну зброю і наглядові мережі».

За словами високопоставлених військових, космічні війська займуться організацією, навчанням і озброєнням військових підрозділів, що підтримують національну безпеку в космосі.

Космічне командування, про яке стало відомо у грудні минулого року, буде організовувати операції і керувати застосуванням військової сили в космосі.

«Нам потрібні обидві (структури). Не думаю, що одна зашкодить іншій», – заявив один з представників адміністрації.

У підписаному Трампом указі вказано, що Пентагон представить бюджет космічних військ протягом найближчих 180 днів. Пропозиції про зміну функцій Космічного командування внесуть в найближчі 90 днів.

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Два співробітника Пентагону в бесіді з кореспондентом «Голосу Америки» розповіли, що законопроект про створення Космічних військ буде внесений до Конгресу вже в найближчий понеділок. У проекті, який зараз є в розпорядженні «Голосу Америки», міститься попередня оцінка річного бюджету нового виду Збройних сил – близько 73 мільйонів доларів на рік протягом перших п'яти років.

З 1985 по 2002 роки в США вже існувало Космічне командування, його розпустили після терактів 11 вересня 2001 року. Після цього було засноване Північне командування, сфокусоване на завданнях з захисту території країни.