Пенс: за космічну безпеку в США відповідають близько 60 тисяч людей

Віце-президент США Майк Пенс заявляє, що над питанням космічної безпеки у Сполучених Штатах працюють близько 60 тисяч людей. Пенс, який є головою відновленої нещодавно Національної космічної ради, заявив про це 23 жовтня на космічній конференції у Вашингтоні.

За його словами президент Дональд Трамп невдовзі проситиме Конгрес зібрати під єдиним командуванням військових і цивільних, які працюють у сфері космічної безпеки у військових і розвідувальних органах.

Пенс додав, що Білий дім просуває плани зі створення нових космічних сил США, але реалізація цих планів очікується не раніше ніж у 2020 році.

Про наміри створити нові війська Пенс заявив у серпні цього року. Віце-президент США пояснив необхідність їх створення погрозами в цій сфері з боку Росії і Китаю.

Американське військо зараз складається з армії, флоту, повітряних сил, прибережної охорони і морських сил. Військово-космічні проекти на даний час контролюють військово-повітряні сили США.

План, запропонований президентом США Дональдом Трампом, повинен бути спочатку схвалений Конгресом.

Пентагон вже багато років попереджає про те, що космос стає сферою, через контроль над якою можуть розгорнутися військові дії, – так само, як земля, повітря і море.

Минулого року деякі члени Конгресу пропонували створити «космічний корпус» всередині ВПС, за аналогією з корпусом морської піхоти у складі ВМС. Високопоставлені представники Пентагону виступили проти цієї ідеї, і її зняли з розгляду.

У березні цього року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, аби американські військові створили новий підрозділ «космічних сил», що діятиме окремо від армії, флоту і ВПС Пентагону.