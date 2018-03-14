Трамп висловився за створення окремого військового підрозділу космічних сил

Президент США Дональд Трамп 13 березня заявив, що хоче, аби американські військові створили новий підрозділ «космічних сил», що діятиме окремо від армії, флоту і ВПС Пентагону.

Виступаючи перед військовими на базі морської піхоти Мірамар біля Сан-Дієго Трамп заявив, що новий підрозділ матиме «величезний обсяг» роботи в контексті космічної оборони.

«Моя нова національна стратегія в космосі визнає, що простір є сферою бойових дій, подібно до землі, повітря і моря», – сказав Трамп.

«Думаю, нам потрібна нова сила, ми назвемо її «Космічними силами». Тоді я говорив жартома, але потім подумав: «Чудова насправді ідея, можливо, нам доведеться це зробити, це може статися», – продовжив президент США.

Торік деякі законодавці висунули законопроект в Конгресі, який включав положення про створення нової гілки військових, який назвали Космічним корпусом. Але у Пентагоні заявляли, що не потрібно створювати ще одну бюрократичну військову одиницю.

Прихильники ідеї про космічні сили кажуть, що Сполучені Штати стикаються з серйозною стратегічною уразливістю супроти російських і китайських підприємств у можливій «космічній війні».

Від запуску Радянським Союзом космічної епохи у космосі діяв військовий і цивільний аспект безпеки, хоча існують договори, скеровані на те, щоб простір був винятково місцем миру.

У 1950-х роках президент США Дуайт Ейзенхауер створив дві окремі космічні програми – цивільну, за якою стоїть НАСА, і військову, яка є більш закритою, і переважно керується Військово-повітряними силами.