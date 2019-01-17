Трамп представив нову стратегію протиракетної оборони США

Президент США Дональд Трамп 17 січня оприлюднив у Пентагоні аналітичну доповідь про національну протиракетну оборону (Missile Defence Review).

Вона включає нову стратегію США в космосі, яка названа оборонною і передбачає розширення арсеналу ПРО. Зокрема, стратегія пропонує розмістити в космосі нове покоління супутників раннього оповіщення про ракетну атаку.

Згідно з документом, найбільш серйозну загрозу для Сполучених Штатів становлять Північна Корея, Іран, Росія і Китай.

Виступаючи в Пентагоні 17 січня, Трамп заявив, що противники США посилюють свій ударний потенціал. «Захист нашої країни – мій найперший обов’язок», – наголосив американський президент. У звіті йдеться про те, що США не будуть обмежувати себе у розробці протиракетної оборони проти країн, які не визнають міжнародні норми.

Крім того, Трамп пообіцяв, що США розмістять на Алясці 20 «нових» установок для перехоплення ракет. Чи будуть ці установки замінювати вже наявні, що встановлені на Алясці, чи нові будуть встановлені на додаток до них – президент не пояснив. Зараз на Алясці встановлені 44 установки ППО.

«Ми захистимо американців від всіх типів ракетних атак, в тому числі від крилатих і гіперзвукових», – пообіцяв Трамп.

Влітку 2018 року Трамп уже анонсував створення окремого підрозділу збройних сил США – космічних військ. Нові підрозділи не створювалися в збройних силах країни 70 років, відтоді як в 1947 році з’явилися військово-повітряні сили. Космічні війська планується сформувати до 2020 року.

Доповідь Трампа – продовження оприлюдненої ним же в грудні 2017 року стратегії національної безпеки. У ній він називав «посилену» протиракетну оборону пріоритетним напрямком для Пентагону.