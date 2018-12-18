Трамп наказав Пентагону створити Космічне командування США

Президент США Дональд Трамп наказав оборонному відомству країни створити командування, яке контролюватиме військові операції в космосі.

У підписаному 18 грудня односторінковому меморандумі йдеться, що нова структура має наглядати за космічними операціями та організовувати, дбати про прискорення технічного прогресу та пошук ефективніших способів захисту об’єктів США в космосі, включно із супутниками.

Цей крок відображає зростання у США занепокоєння щодо того, що Китай і Росія працюють над тим, щоб зруйнувати, відключити або навіть знищити супутники, на які покладаються американські сили. Ці супутники забезпечують навігацію, зв’язок та спостереження.